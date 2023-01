Neu gewählt : Walter Hüther führt CDU Contwig

Walter Hüther (links im Bild) führt künftig den CDU-Ortsverband Contwig. Der Blick geht auch schon in Richtung Kommunalwahlen 2024. Foto: Norbert Schwarz Foto: Norbert Schwarz

Contwig Der 59-Jährige hat sich die Kommunikation mit der Basis auf die Fahne geschrieben.

Der Volljurist und Geschäftsführer bei der Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland Saarbrücken, Walter Hüther, ist ohne Gegenkandidat und ohne Gegenstimme am Samstag im Gastzimmer der VT-Festhalle Contwig zum neuen Vorsitzenden des CDU-Ortsverbandes Contwig gewählt worden. Der 59-jährige Contwiger übernimmt das Ehrenamt von Ortsbürgermeisterin Nadine Brinette. Um die Basis zu stärken, erachtete Nadine Brinette, die weiterhin stellvertretende Vorsitzende bleibt, die neue Aufgabenverteilung als sinnvoll.

Hüther würdigte die von der Vorsitzenden Brinette in den beiden letzten Jahre geleistete Arbeit in höchsten Tönen. „Du musstest dich nicht allein in diesem Ehrenamt einarbeiten, was dir trefflich gelungen ist. Eine Weichenstellung jetzt im Hinblick auf kommende Herausforderungen, auch mit Blick auf die Kommunalwahl 2024 halte ich für sinnvoll und richtig“. In ihrem Rechenschaftsbericht hatte die Ortsbürgermeisterin anklingen lassen, sollte sie wieder das Vertrauen der CDU-Mitglieder bekommen, würde sie erneut als Ortsbürgermeisterin kandidieren.

Klare Vorstellungen und Erwartungen ans Amt des Vorsitzenden hat Walter Hüther allemal, wie aus seiner Antrittsrede überdeutlich herauszuhören gewesen ist. Das kommunalpolitische Leben im Ort wesentlich mitzugestalten sei eine der größten Herausforderungen. Dabei liegt ihm die Kommunikation an der Basis mit den Gewählten in den verschiedenen Gremien besonders am Herzen. „In diesem Punkt sehe ich enormen Nachholbedarf.“

Optimierungsbedarf sieht der neue Vorsitzende Hüther vielschichtig, die CDU oftmals als „zu brav“. Gerade auf Gemeindeeben gelte es, das Erreichte noch besser ins Blickfeld zu rücken. „Aber wir können nur gemeinsam etwas bewegen!“ Auch Emotionen seien ein Mittel in der Parteiarbeit. Hüther hofft, neue Mitstreiter im Ort zu finden.

Verbandsbürgermeister Björn Bernhard hatte zuvor Nadine Brinette für deren Fortführung der Aufbauarbeit im Ortsverband gedankt und an die vielfältigen Belastungen in der Verknüpfung von Führung der Amtsgeschäfte als Ortsbürgermeisterin und Vorsitzenden des CDU-Ortsverbandes erinnert. Walter Hüther bot der CDU-Vorsitzende der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land jede nur denkbare offene Zusammenarbeit an.