Kerwe in Walshausen : Endlich wieder „Säämehlkerb“

Walshausen In Walshausen wurde bis zum Montag gefeiert.

Riesiger Zuspruch der Dorfkinder und Jugendlichen zum Fackelumzug beim Kerweauftakt am Freitag in Walshausen. Kerwefreude am Samstag bei den rhythmischen Klängen von „Celebrate Music 4 you“. Am Sonntag ist einmal mehr Ortsbürgermeister Gunther Veith ganz in seinem Element gewesen, als es durch den Ort ging mit Eiervesper und Pfannenlyoner. Leider in diesem Jahr noch ohne Kerwestrauß, Straußmädels und Straußbuben,. dafür aber am Kerwemontag mit einem Frühschoppen, der es in sich hatte und die Feierstimmung hochschnellen ließ. Fast so wie in früheren Jahren, wo traditionell mit der „Walshauser Säämehlkerb“ der Reigen des Kerwefeierns stimmungsvoll beendet wurde.