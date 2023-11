Kerb am Wochenende Walshausen beschließt den Kerbereigen

Am letzten Freitag fiel bereits der Startschuss, zogen viele Dorfbewohner mit einer großen Kinderschar und vielen Jugendlichen mit Fackeln durch den Ort. Ab 21 Uhr gab es in der Festküche des Dorfgemeinschaftshauses Chili con carne. Veith: „Das hat sich inzwischen eingebürgert und kommt glänzend an.“ Zum Fackelumzug seien noch nie so viele Besucher gekommen wie dieses Jahr, obwohl es kurz zuvor noch regnete. Am Samstag sei beim traditionelle Kerbetanz mächtig mit der Band aus Bottenbach die Post abgegangen. Sonntag war sozusagen Familientag, gesellige Dorfgemeinschaft, Selbstbedingung, alles ganz familiär. Der absolute Hit letzten Montag beim Frühschoppen: die Saaldekoration ganz in Blau-Weiß gehalten, bajuwarisch auch Verzehr und Getränke. Enge Verbindungen bestehen nach Contwig zum dortigen FC Moas und rückblickend hat der Walshauser Ortsbürgermeister lediglich eine Feststellung parat: „Da ist die Hölle losgewesen, das lässt sich mit Worten nicht beschreiben!“