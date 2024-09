Walnussfest Leckeres vor schöner Kulisse

Ruhig habe das Fest seinen Anfang genommen. Vielleicht sogar im Vergleich zu anderen Festtragen anfänglich etwas „zäh“. „Wetterbedingt“, stellt Glahn kurz und bündig fest. Um die Mittagszeit aber schon nehmen die Verkehrsströme in Richtung Großbundenbach zu, so ein Helfer, der weiter nicht mit Namen in der Zeitung stehen möchte. Der frühere „Cheforganisator“ Wolfgang Rapp schwang sich am späten Nachmittag auf das E-Bike und radelte vom Ortsende in Richtung Oberauerbach zur Festmeile um mal nachzuschauen, was sich dort alles tut.