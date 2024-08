Die Vorbereitungen laufen Noch eine Woche bis zum Walnussfest

Nach einjähriger Pause ist es in diesem Jahr wieder soweit. Am zweiten Septembersonntag, also am 8., dreht sich in Großbundenbach ein weiteres Mal alles um die Walnuss. Seit Wochen wird das Walnussfest eifrig vorbereitet, die Schar der Mitstreiter ist groß, Ortsbürgermeister Dieter Glahn ist darüber hoch erfreut. „Wir haben ein junges Team, es sind viele neue Ideen hinzugekommen, wir rechnen auch dieses Jahr wieder mit einem Besucherzuspruch wie zu den besten Walnussfesttagen in früheren Jahren!“