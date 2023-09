Kerb in Wallhalben Der Prachtstrauß und die Tücken des Objektes

Das Lob vornweg gehörte aber der Helferschar von Feuerwehr und VfL, weil die es wie schon im letzten Jahr verstünden, die Kerb an zentraler Stelle zu organisieren. Die Neuigkeiten aus dem Ort kamen anschließend nicht zu kurz und welche Ereignisse beim „Modernisiere vun Wallwe“ Wellen schlugen, sorgte für viel Gelächter. „Ihr hanns jo all mitgried, die hann Wallwe modernisiert, unn die Indernetkabel frisiert. Des sollt schnell gehe, hammer gedacht, do hann die Spanier erschdmol gelacht. Kabel ziehe iss jo eigentlich net schwer, aber de Umgang mim Bagger scheinbar sehr. Die alte Plän ware wohl a net ganz es wahre, sunsch wäre die net 27 mol mit de Schaufel durchs Kabel gefahre“ berichteten der Flori und der Peter und hatten die Lachenden auf ihrer Seite.