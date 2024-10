Kerb in Wallhalben gefeiert Augernzwinkende Jahreschronik

Dass eine besorgte Mutter „ihrem Buuh“ einen Besuch abstattet und dann noch einen „Gute-Nacht-Kuss“ gibt, ist schier unverzeihlich wenn sich später herausstellt, dass der eigene Sohn im angestammten Bett liegt. Der Grumbeeremarkt mit der ersten Wahl eines Marktgrafen konnte nicht unerwähnt bleiben. Selbst die Renovierung des Gotteshauses der protestantischen Kirchengemeinde fand Zugang in die Kerberede und das gab es wohl vorher noch nie. „Die Kerch wolle se renoviere unn modernisiere, des dauert ganz schä lang. Des soll so e neimodischi Multifunktionskerch gebbe, mit Soundsystem, Fußboddeheizung unn Toilette, wolle die denne Schuppe voll uffpeppe“, verrieten die Beiden und waren voller Hoffnung darüber, dass zum Schluss nicht noch ein Casino ins Gotteshaus kommt, was die vielen Zuhörer natürlich mit einem ganz besonderen Applaus honorierten. Was auch für den erfolgreichen Verkauf der alten Kirchenbänke galt und der Tatsache, dass eine solche Bank schon längst eine Eisdiele in Rodalben ziert.