Landfrauen-Verein Großsteinhausen : Waldweihnacht mit Mensch und Tier

Großsteinhausen Die Landfrauen aus Großsteinhausen konnten endlich ihre seit zwei Jahren geplante Waldweihnacht an der neuen Grillhütte am Hochseiter Wald begehen. Gepaart mit der Feierfreude waren die Achtsamkeit für die Natur und die Wunscherfüllung für viele Kinder.

Kinder und Tiere standen im Mittelpunkt der Waldweihnacht, zu welcher der Landfrauen-Verein Großsteinhausen für den Samstag vor dem ersten Advent eingeladen hatte. In Corona-Zeiten aufgekeimt, konnte die Idee erstmalig an der neu gebauten Grillhütte im Hochseiter Wald stattfinden. In der großen Feuerschale unter freiem Himmel knisterten die Holzscheite, ein blauer Lichtervorhang bot unter dem Hüttendach Licht und Schutz. Liebevolle Dekoration – von den Rentieren vor der Hütte über die Biergarnituren bis zum Wünsche-Weihnachtsbaum – sorgten bereits vor dem ersten Advent für zauberhafte Stimmung. Es duftete nach selbst gemachtem Glühwein, frischen Waffeln und knusperigen Würsten.