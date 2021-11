Landfrauen-Verein organisiert Fest : Waldweihnacht in Großsteinhausen

Am ersten Adventssamstag zieht in Großsteinhausen die vorweihnachtliche Stimmung ein. Dann gibt es eine Waldweihnacht für Jung und Alt mit viel Programm. Foto: Franjo Schmitt

Großsteinhausen Zum zweiten Mal lädt der Landfrauen-Verein Großsteinhausen zu einer Waldweihnacht an die Grillhütte ein. Beschert werden nicht nur Kinder, die ihre Wunschzettel abgeben können, sondern auch die Tiere des Waldes. Gäste und Helfer sind willkommen.

Die Landfrauen des Ortsvereins Großsteinhausen lassen sich nicht unterkriegen. Zwar hatten die Corona-Vorschriften den für Sommer geplanten Kabarett-Abend kurz zuvor torpediert, doch nach dem Ausfall 2020 soll die Waldweihnacht an der Grillhütte im Hochseiter Wald in diesem Jahr wieder gefeiert werden. Sie wird ein Fest für die ganze Familie, zu dem alle herzlich eingeladen sind.

Die Veranstaltung beginnt am ersten Adventssamstag, 27. November, um 15 Uhr mit einer Andacht von Pfarrerin Verena Krüger, musikalisch begleitet von Jürgen Dott. Jutta Folz, Schriftführerin der Großsteinhauser Landfrauen, beschreibt: „Dabei wollen wir die vorweihnachtliche Stimmung in uns aufnehmen und dem hektischen Alltag ein wenig entfliehen.“

Unter dem Motto „Füreinander – Miteinander“ wird zusätzlich der Gedanke der Nächstenliebe in die Tag umgesetzt. Die Spiel- und Lernstube in Zweibrücken Bubenhausen wird einen „Wünschebaum“ mitbringen. An ihn dürfen die Kinder, die zur Zeit in der Einrichtung betreut werden, ihre Weihnachtswünsche anheften. Die Gastgeber bitten die Besucher der Waldweihnacht dann, sich einen dieser Wünsche vom Baum zu pflücken und zu erfüllen, um so auch diese Kinderaugen zum Strahlen zu bringen.