Waldritter Südwest sind Partner des Biosphärenreservats Pfälzerwald : Walderlebnis mit Spiel und Sinn für Nachhaltigkeit

Contwig/Pfälzerwald Die Waldritter Südwest sind neuer Partnerbetrieb des Biosphärenreservats Pfälzerwald. Der Contwiger Verein, der auch ein großes Areal im Saarland erworben hat, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern die Natur näherzubringen – mit Spiel und Fantasie.

(red/evy) „Kinder von Computerspielen oder vom Fernseher wegzulocken, ist nicht ganz leicht, doch wir haben die Erfahrung gemacht, dass es mit einem mittelalterlichen Spielthema in der freien Natur gewürzt mit fantastischen Märchenelementen gut gelingen kann“, verrät Dieter Simon von den Waldrittern Südwest die Grundidee des gemeinnützigen Vereins mit Sitz in Contwig, der seit kurzem zum Partnernetzwerk des Biosphärenreservats Pfälzerwald gehört.

Rollenspiele sind ein großes Thema bei den Waldrittern. Verkleidet können die jungen Abenteurer so in Fantasiewelten in der Natur eintauchen. „Das haben Kinder früher aus eigenem Antrieb gemacht, heute müssen wir ihnen teilweise wieder beibringen, zu spielen“, hat Simon beobachtet. „Das passt natürlich auch prima zu den Junior Rangern des Biosphärenreservats“, so der pädagogische Leiter der Waldritter Dieter Simon.