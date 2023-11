Mauschbacher Gemeindewald Lehrreicher Ausflug ins Grüne

Das Bestellaufkommen sei in Mauschbach enorm hoch, bestätige auch die Revierförsterin. Vergangenes Jahr sei das Bestellaufkommen geradezu explodiert. „Wir hatten am Ende 290 Ster Brennholz auf dem großen Bestellzettel.“ Für dieses Jahr wurde der Holzeinschlag früher begonnen. Die Witterung beeinträchtigte zwar den Einschlag, sicher ist aber, dass für die Mauschbacher Bürger die Holzabgabe in diesem Jahr aus dem Mauschbacher Wald gewährleistet werden kann. Nachhaltigkeit werden im Gemeindewald groß geschrieben, denn nur alle zwei Jahre kommt es überhaupt zum Einschlag im Gemeindewald. Mit dem diesjährigen Holzeinschlag werden ausschließlich die Nachfrage für Brennholz zufriedengestellt. Industrieholz beispielsweise fiele überhaupt keines an.