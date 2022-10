Auch DGH und Milchhäuschen Thema im Rat : Walter Arzt neuer Bürgermeister Krähenbergs

Krähenberg Die Wahl im Rat erfolgte einstimmig. Gleich danach ging es um ein Sorgenkind des Ortes: Das frühere Milchhäuschen und seine Zukunft, die einige Probleme bereitet.

Arzt gehört der CDU an, Martin den Freien Wählern, Oberer ist parteilos. Das aber spielt in Krähenberg keine Rolle – denn bei der letzten Wahl zum Ortsgemeinderat waren keine Parteien oder Wählergemeinschaften angetreten, sondern nur Einzelpersonen.

Der neue Bürgermeister Arzt hatte in vorausgegangenen Abstimmungsgesprächen dargelegt, dass für ihn es vorstellbar sei, bis zum Ende der laufenden Mandatsperiode (sie endet 2024) das Ehrenamt des Ortsbürgermeisters zu übernehmen. Ohne Gegenstimmen oder Stimmenthaltungen wurde Walter Arzt am Donnerstagabend gewählt.

Nach der Wahl, dem Ablegen des Amtseides wie dem Aushändigen der Ernennungsurkunde zum Ehrenbeamten als Ortsbürgermeister von Krähenberg merkte der Ortsbeigeordnete Jan Oberer an: „Schön, dass du es gemacht hast“. Walter Arzt, mit Führungspositionen beim Kranbauer Dingler/Demag/Terex im langjährigen Berufsleben betraut gewesen, merkte seinerseits an: „Ich sage nochmals danke, dass ihr mich zum Ortsbürgermeister gewählt habt. Ich werde alles dransetzen, mein Bestes zu geben. Innigster Wunsch für die verbleibende Amtszeit ist, dass wir ein Team sind. Wir sollten nicht als Einzelakteure unterwegs sein, gleich ob bei Arbeitseinsätzen oder anderen Dingen. Wir sind ein Gemeinderat und da bin ich einfach nur einer von euch. So möchte ich auch mitwirken!“

Den an Corona erkrankten Verbandsbürgermeister Patrick Sema von der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben vertrat an diesem Abend im Krähenberger Dorfgemeinschaftshaus der Erste Verbandsgemeindebeigeordnete Michael Schmitt (auch Ortsbürgermeister von Weselberg). Er sagte: „Lieber Walter, ich weiß nicht, ob man Dich zur Wahl beglückwünschen sollte oder nicht, denn es wird auch Entscheidungen geben, die weniger gut beim Bürger ankommen. Aber, ich möchte mich einfach bei Dir dafür bedanken, dass Du bereit gewesen bist, das Amt zu übernehmen. Auch Dank an die Ratsmitglieder, sich ehrenamtlich einzubringen, was in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich ist!“ Auch Michael Schmitt wünschte für die künftige Zusammenarbeit viel Gemeinsamkeit.