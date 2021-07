Bei Partyservice in Bechhofen : VW Caddy für ein bis zwei Tage gestohlen

Walshausen Über einen rätselhaften – weil nur ein bis zwei Tage dauernden – Autodiebstahl in Bechhofen berichtet die Zweibrücker Polizei. Unbekannte Täter entwendeten den am 22. Juli gegen 18.10 Uhr m Hof des „Partyservice Thürling“ (Mühlstraße 3) geparkten weißen VW Caddy.

Am nächsten Morgen um 5.50 Uhr wurde sein Fehlen bemerkt. Am 24. Juli dann konnte das Auto „wieder aufgefunden werden“, schreibt die Polizei. Sie bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. (0 63 32) 97 60 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de.