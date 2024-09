Vortrag „Was tun wenn‘s kracht“ von Eva-Maria Magin im DGH Dellfeld „Streiten ist in jedem Alter wichtig“

Das erste „S“ steht für Sozial – die Grundbedürfnisse der Kinder und Jugendlichen nach Halt, Zuwendung, Geborgenheit, Verständnis und Zugehörigkeit müssen gewährleistet werden. Dabei dürfen aber die Erwachsenen, gerade in Konfliktsituationen mit ihren Kindern, auch ihre eigenen Bedürfnisse nicht außen vor lassen. So sei es völlig richtig und wichtig, wenn sich auch die Eltern bei Bedarf einen Rückzugsort suchen. Oft müssten die streitenden Parteien erst einmal etwas Abstand voneinander bekommen, um die erhitzten Gemüter zu beruhigen. Denn Wut, Frust oder Trauer seien starke emotionale Gefühle, die rationales Denken und Handeln nicht zulassen, so die Referentin.