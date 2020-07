Naturheilverein Südwestpfalz : Ein lebendiger Garten ist ein Prozess

Zweibrücken/Heltersberg Anschaulich beschreibt die Landschaftsarchitektin Dagmar Jankwitz vom Naturheilverein Südwestpfalz am Beispiel ihres Gartens, wie ein lebendiger Garten ensteht. Je größer die Biodiversität dort ist, desto besser regelt sich die Natur von allein.

Ein lebendiger und kunterbunter Garten braucht nicht teuer zu sein. Am Beispiel ihres eigenen Gartens in Pirmasens-Obersimten berichtete die Garten- und Landschaftsarchitektin Dagmar Jankwitz auf Einladung des Naturheilvereins Südwestpfalz über dessen Entwicklung. Ihr Fazit: „Ein Garten ist ein Prozess.“ Das bestätigte auch Gastgeberin Beate Koch, in deren Garten das Seminar stattfand. Vor 30 Jahren hatten sie und ihr Mann das Haus mit großem Grundstück gekauft. Sie erinnert sich: „Es war wie eine Wüste: Lehmboden, der in der Sommersonne so hart wurde, wie Beton. Ganz geschickt ließ sich die Gartenfachfrau von der Natur helfen, nämlich von Regenwürmern. „Wenn ihr Sand darauf streut, kommen die Regenwürmer hoch und verschaffen ihn in der Erde“, brachte sie ihre sechs Zuhörer zum Staunen. Dadurch lockere sich der Boden zunehmend auf. Außerdem entstünden feine Röhren bis in eine Tiefe von sieben Metern, die den Boden feucht hielten. So werde der Boden gesund und lebendig.