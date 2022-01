Ortsdurchfahrt Winterbach : Vollsperrung für Straßensanierung

Winterbach In der Ortsdurchfahrt von Winterbach sollen bei dieser Gelegenheit auch Wasserrohre erneuert werden.

Der „Flickenteppich“ innerhalb der Ortsdurchfahrt Winterbach wird bald der Vergangenheit angehören. Der Zweckverband Wasserversorgung Sickingerhöhe-Wallhalbtal und der Landesbetrieb Mobilität (LBM) ziehen an einem Strang und wollen in einer Gemeinschaftsmaßnahme den Straßenzustand verbessern. Bürger und Verkehrsteilnehmer müssen mit Verkehrsbeeinträchtigungen leben. Für die Großbaustelle soll es eine Vollsperrung geben. Derweil der Zweckverband die Hauptwasserleitung und sämtliche Hausanschlussleitungen zu den 32 Versorgungsgrundstücken entlang der L 469 erneuert, koordiniert der Landesbetrieb Mobilität (LBM) den Straßenausbau für das Land.

Bereits im letzten Jahr sollte es mit den Arbeiten losgehen. Doch Werkleiter Joachim Becker erläuterte am Mittwochabend bei der Zusammenkunft der Zweckverbandsmitglieder in der Herschberger Bürgerhalle, warum sich die Maßnahme um ein Jahr verschob. „Der Arbeitsbeginn war deshalb nicht möglich, weil die Strecke noch als Umleitungsstrecke für die Reifenberger Straßenausbaumaßnahme innerhalb der Ortsdurchfahrt benötigt wurde“, so Werkleiter Joachim Becker. Die Arbeiten dort (wir berichteten bereits) sind im Straßenbereich abgeschlossen. Restarbeiten müssen noch bei den Gehwegen ausgeführt werden. Es ist allerdings davon auszugehen. dass spätestens im zweiten Quartal die Arbeiten in Reifenberg insgesamt abgeschlossen sind.