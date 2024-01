Kommunalwahl Volker Schmitt tritt wieder an

Doch der Reihe nach. Arbeitsteilung war zunächst angesagt. Erster Ortsbeigeordneter Philipp Ziel begrüßt die vielen Gäste, darunter fast die komplette Verwaltungsspitze, Firmenvertreter, Vereinsfunktionäre und Bürger des Ortes. Volker Schmitt selbst spricht gleich zum Beginn von einer guten Zusammenarbeit mit der Verwaltung und stellt seinerseits fest, dass mit den Vorbereitungen zu diesem Neujahrsempfang der Ortsbürgermeister selbst die Feststellung treffen musste, dass im Ort doch viel geleistet wurde. „Es ist viel fertiggestellt worden. Ich erinnere beispielgebend an den Ausbaubau des Buchenweges, das Fertigstellen der Erschließungsanlagen im Neubaugebiet. Mit der Unterstützung der Dorfvereine wurde ein großartiges Dorffest organisiert. Die Vereine haben sowieso ihre eigenen Feste erfolgreich abgehalten und unterm Strich bleibt die Feststellung, dass sich viele wieder mächtig reingekniet und mitgeholfen haben, dass es in unserem Ort vorwärts geht. Und genau das ist es, was auch in naher Zukunft unser Ziel sein wird!“