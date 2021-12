„Voices of the Mill“ und Oliver Duymel : Eine deutsch-amerikanische Weihnacht

Die „Voices of the Mill“, Marisa Flynn mit ihren Töchtern Lexie, Sophia und Jordan, bereiten sich mit Oliver Duymel auf die Weihnachtsgottesdienste vor. Foto: Cordula von Waldow

Riedelberg Die amerikanische Familie Flynn mit deutschen Wurzeln pflegt für sich beide Traditionen. Die bekannten „Voices of the Mill“ gestalten zusammen mit Oliver Duymel die Weihnachts-Messen in St. Laurentius Contwig – mit deuschen und amerikanischen Weihnachtsgesängen.

Von Cordula von Waldow

„Ave(he) ve(he)rum“, trällert Alexis Flynn. Die junge Sängerin plant mit Organist Oliver Duymel die Liedauswahl für die Christmette und den Festgottesdienst am Ersten Weihnachtsfeiertag für die katholische Kirche St. Laurentius in Contwig, die sie gemeinsam mit ihrer Familie musikalisch gestalten wird. „Lexi hat sich zur Musik-Managerin der Flynns entwickelt“, sagt der Orgellehrer und Chorleiter des Riedelberger Kirchenchors über die 19-Jährige, die bei den Auftritten Tempo und Einsätze vorgibt und federführend das Repertoire plant.

Sie ist ein Spross der hoch musikalischen Familie von der Riedelberger Mühle, die als „Voices of the Mill“ gern gehörte Stargäste bei vor allem kirchlichen Festen in der Pfarrei Contwig-Stambach und darüber hinaus sind. Nach den beiden älteren Töchtern Jordan (22) und Alexis sowie Mutter Marisa, singt die Familie mit der zehnjährigen Sophia mittlerweile vierstimmig.

„‚Mary, did you know‘ müssen wir singen“, wünscht sich Marisa Flynn. Vorschläge und Wünsche hageln von allen Seiten. Wie gut, dass zwei Gottesdienste zu gestalten sind. Oliver Duymel erklärt: „Wir planen doppelt: einmal mit ‚Gemeindegesang erlaubt’ und einmal ohne Gemeindegesang.“

Die „Voices of the Mill“ werden im Familienverbund oben von der Empore aus singen. „Breath of heaven“ zum Beispiel, ein Lied aus der typisch amerikanischen, geistlichen Popmusik, das den Weg der schwangeren Maria beschreibt.

„Ich habe über die Flynns so viele so tolle Lieder aus dem amerikanischen Gesangbuch kennen gelernt“, freut sich Oliver Duymel. Während die deutsche Kirchenmusik sehr bachlastig sei, fänden sich dort internationale Einflüsse englischer, irischer, italienischer oder spanischer Einwanderer.

Bis vor sechs Jahren sangen die Flynns nur für sich, obwohl Jordan online Gesangsunterricht bei einer amerikanischen Koryphäe erhielt. Oliver Duymel hatte sie bei einem Einsatz als Vertretungsorganist in Contwig entdeckt. Der Musiker schmunzelt: „Da war eine Stimme, die hielt jeden Ton viel länger durch als die gesamte Gemeinde, und der war auch noch richtig.“

In der Überzeugung „Gott hat euch das Talent nicht nur gegeben, um unter der Dusche zu singen“, holte er die Ärztin und ihre Töchter in den Riedelberger Kirchenchor. Mit dem Argument „auf der Empore sieht dich ja keiner“, überzeugte er Marisa Flynn zu ihrem ersten Solo-Auftritt.

Ähnlich erging es Lexi, die auch noch Geige spielt. Oliver Duymel, der bekannt ist für ausgefallene musikalische Ideen, überzeugte sie zu „verrückten Sachen“. Die Gymnasiastin bestätigt: „Es ist eine gute Erfahrung. Und dadurch wird man noch besser.“

Mittlerweile haben die „Voices of the Mill“ mit ihrem authentischen, mitreißenden Gesang aus dem Herzen einen regelrechten Fan-Club. Dieser darf sich freuen, denn mit dem „Coventry Carol“ aus dem 15. Jahrhundert werden sie an einem Tag die klassische Version zu hören bekommen und am anderen Tag die anspruchsvolle Interpretation der in den USA sehr populären „Pentatonix“.

Seit sieben Jahren lebt die amerikanisch sozialisierte Familie zusammen mit Marisas Eltern in der Heimat ihrer Mutter Brigitte Diebold. Und so wird auf der Riedelberger Mühle auch deutsch-amerikanische Weihnacht gefeiert. Bereits im amerikanischen Kansas kam der dort unbekannte Knecht Ruprecht. Allerdings werden die Familienmitglieder nach amerikanischem Brauch von den „Elfen“ ausspioniert. Sie sitzen täglich in einem anderen Raum und berichten Santa Clause dann über wohlgefälliges Verhalten.

Dieser beschert am Nachmittag des Heiligen Abends im Nachbarhaus bei den Großeltern deren Geschenke, allerdings wurde das traditionelle Fondue gewandelt. „In Amerika war die ganze Familie zusammen, meine fünf Geschwister und alle Kinder“, beschreibt Marisa das große Fest. Zurück im eigenen Haus, gibt es anschließend ein gemeinsam gestaltetes Programm mit Vaters traditioneller Weihnachtsgeschichte, Musik und Weihnachtsgebäck, bevor in der Christmette feierlich gesungen wird.

Bereits am frühen Weihnachtsmorgen hat Santa denn auch im Flynn’schen Haus die Geschenke unter dem Baum verteilt. Nach dem traditionellen Truthahn erwartet die Familie am zweiten Feiertag ein fünfgängiges Menü bei den Großeltern.

Und noch etwas hat Marisa aus ihrer amerikanischen Heimat beibehalten. Sie bestätigt, was unschwer zu übersehen ist: „Ich bin ein Deko-Freak.“ Überall zieren leuchtende Girlanden, geschmackvoll dekorierte Gefäße, Kugeln und liebevolle Kleinigkeit das ehemalige Mühlenhaus. Noch die Krippe aufbauen und die Lieder sicher einüben – und dann kann Weihnachten kommen. www.pfarrei-contwig.de