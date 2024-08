Dorffest Biedershausen Rollbraten, Käsespieße und frische Kuchen

Bühler lobt dabei den störungsfreien, friedlichen Festverlauf und das schon legendäre Flair, der seit vier vollendeten Jahrzehnten vom Biedershauser Dorffest ausgeht. „Livemusik oder Band, brauchen wir nicht zum Feiern. Etwas Hintergrundmusik aus der Konserve – das genügt völlig. Wer nach Biedershausen zum Dorffest kommt, der will mit guter Hausmannskost verwöhnt werden, angenehme Gespräche mit dem Tischnachbarn oder Bekannten führen und einfach seine Freude am geselligen Beisammensein haben“, erklärt Christian Bühler und erinnert sich weiterhin in diesem Zusammenhang an den schon regelrecht legendären Amtsvorgänger Herbert Fuhrmann. „Ein Markenzeichen unserer Dorffesttage ist damals unser Bürgermeister Herbert gewesen. Kurze Hosen, Sandalen an den Füßen, dazu das Achselshirt. Selbst Persönlichkeiten hieß der Herbert in dieser modischen Aufmachung zum Dorffest in Biedershausen willkommen und ist damit ein fester Bestandteil unserer Dorfgeschichte geworden!“