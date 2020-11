Corona-Fallzahlen aus Ortsgemeinden in Südwestpfalz dürfen nicht veröffentlicht werden – Zeitung kündigt Einspruch an : Gericht verneint Anspruch auf detallierte Corona-Zahlen

Corona-Fallzahlen aus Ortsgemeinden in Südwestpfalz dürfen nicht veröffentlicht werden – Zeitung kündigt Einspruch an

Bei Ortsgemeinden mit 200 oder nur knapp 100 Einwohnern sei die Gefahr zu groß, dass in „sozialen Netzwerken“ spekuliert wird, wer die Infizierten sind, wenn die Behörden der Presse die Zahl der Infizierten in Ortsgemeinden mitteilen dürften, begründet das Verwaltungsgericht Neustadt seine Entscheidung gegen einen Eilantrag der „Pirmasenser Zeitung“. Foto: dpa/Arno Burgi

Neustadt/Pirmasens (red) Die „Pirmasenser Zeitung“ hat gegenüber dem Landkreis Südwestpfalz keinen Anspruch auf Auskunft über die Corona-Infektionszahlen aufgeschlüsselt nach den einzelnen Ortsgemeinden des Landkreises Südwestpfalz.

Die Zeitung ist allerdings der Auffassung, es sei Informationsbedürfnis der Bürger über das Infektionsgeschehen in ihrem Heimatort und regionalen Umfeld vorhanden, und zwar nicht nur aus Neugierde, sondern auch deshalb, weil sich jeder dann besser schützen könne, wenn er wisse, ob eventuell ein Infektionsgeschehen im direkten Umfeld vorhanden sei. Mit den erwünschten Auskünften sei eine individuelle Zuordnung von Zahlen zu konkret Betroffenen auch in kleinen Ortsgemeinden nicht möglich. Die begehrte Aufschlüsselung führe auch nicht dazu, dass aus der Berichterstattung Rückschlüsse auf bestimmte Personen möglich seien. Die „Pirmasener Zeitung“ berief sich auf das grundgesetzliche geschützte Selbstbestimmungsrecht der Presse.

Jedoch könne der Landkreis Südwestpfalz die begehrten Auskünfte verweigern, wenn ein überwiegendes öffentliches oder schutzwürdiges privates Interesse verletzt würde. Dies sei hier der Fall. Die Kammer sieht eine beachtliche Gefahr, dass die Veröffentlichung der Infektionszahlen auf Ortsgemeindeebene zu einer Bestimmbarkeit der betroffenen Personen führen werde. Maßgeblich dafür sei vor allem die äußerst kleinteilige Gemeindestruktur im Landkreis Südwestpfalz. So hätten die betreffenden Ortsgemeinden etwa in den Verbandsgemeinden Thaleischweiler-Wallhalben oder Hauenstein zum Teil weniger als 200 Einwohner, die Ortsgemeinde Hirschthal in der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland habe sogar weniger als 100 Einwohner. Dementsprechend gering seien die Infektionszahlen. Angesichts dessen sei es nicht nur wahrscheinlich, dass infizierte Personen in den kleinteiligen Gemeinden insbesondere über den Austausch in sozialen Netzwerken bestimmbar seien, sondern dass von dieser Möglichkeit auch tatsächlich Gebrauch gemacht werde.