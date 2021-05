Einsatz bei niedrigem Wasserstand : Schwimmsauger für die Feuerwehr

Contwig Die Geräte sind eine Spende der Versicherungskammer Bayern.

Weihnachten mitten im Jahr? Für Verbandsbürgermeister Björn Bernhard hatte es am späten Donnerstagvormittag zumindest einen Hauch von weihnachtlicher Freude, denn für die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land gab es von der Bayerischen Versicherungskammer München ein nicht alltägliches Geschenk. Jochen Wagner von der Pfälzischen Pensionsanstalt (PPA) Bad Dürkheim überreichte namens der Bayerischen Versicherungskammer zwei Schwimmsauger, die auch eine Wasserentnahme bei einem niedrigen Wasserstand ermöglichen. Verbandsgemeindewehrleiter Thorsten Preyer nahm die Spende bei der Contwiger Feuerwehrzentrale entgegen.

Seit Jahren werde sehr viel in das Löschwesen bei der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land investiert und von diesem eingeschlagenen Weg wolle man auch künftig nicht abweichen, stellte Verbandsgemeinde-Bürgermeister und Feuerwehrmann Björn Bernhard fest. Den ehrenamtlich aktiven Feuerwehrfrauen und Männern bescheinigte er bei dieser Gelegenheit eine hohe Sach- und Fachkompetenz neben Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit. Verbandsgemeinde-Wehrleiter Thorsten Preyer zeigte sich vom Gastgeschenk erfreut. Wie alle Feuerwehraktiven sei mit einem solchen Ausrüstungsgegenstand bisher noch nicht gearbeitet worden. Da viele offene Wasserläufe in den letzten Jahren gerade in Sommerzeiten niedrige Wasserstände aufweisen, kann sich der Verbandsgemeindewehrleiter gut vorstellen, mit den neuen Schwimmsaugern die Einsatzfähigkeit steigern zu können. Während mit den üblichen Ansaugkörben ein Wasserstand von 30 bis 40 Zentimeter Voraussetzung ist, kommen die neuen Sauger mit einer Wasserstandshöhe von 5 bis 7 Zentimetern aus. Das könnte auch beim Auspumpen von Kellern hilfreich sein, schlug Thomas Hohn vor. Wo die Schwimmsauger stationiert und positioniert werden, steht noch nicht fest.