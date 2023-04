Zuletzt in Waldmohr gesehen Mann nach Spaziergang mit Hund vermisst

Waldmohr · Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise auf den vermissten Uwe Buchheit. Der 64-Jährige wurde zuletzt am Samstag gegen 12 Uhr in der Richard-Wagner-Straße in Waldmohr gesehen, als er seinen Hund von einem Spaziergang zurückbrachte.

16.04.2023, 21:41 Uhr

Uwe Buchheit Foto: Polizeipräsidium Westpfalz