Voraussichtlich sechswöchige Bauarbeiten : Vollsperrung für Hornbacher Kreisel-Sanierung ab Dienstag

Hornbach Längstenfalls dauern die Arbeiten bis Mitte Dezember, so der LBM.

Der Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern informiert darüber, dass die Sanierung des Verkehrskreisels in Hornbach am Dienstag, 27. Oktober, beginnt.

Die Umsetzung der Baumaßnahme erfolgt in zwei Bauabschnitten, jeweils unter Vollsperrung. Die Umleitung während der Vollsperrung in Hornbach erfolgt in beiden Richtungen über die L 700 und wird am Kreisel zusätzlich mit Ampeln geregelt.