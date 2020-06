Zweibrücker Polizei sucht Zeugen : Bei Unfallflucht weitere Fahrer gefährdet

Contwig/Rieschweiler-Mühlbach Auf der Fahrtstrecke über Stambach, Falkenbusch und Dellfeld soll der Beschuldigte mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben.

Ein älterer Autofahrer verursachte am 23. Juni gegen 13.50 Uhr zunächst mit seinem braunen VW Tiguan einen Verkehrsunfall in der Pirmasenser Straße in Contwig, berichtet die Polizei. Als der Beschuldigte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, ohne für eine Schadensregulierung zu sorgen, nahm der Geschädigte des Verkehrsunfalls die Verfolgung auf. Der Geschädigte folgte dem Beschuldigten anschließend bis zu dessen Wohnung in Rieschweiler-Mühlbach.