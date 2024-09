Verein „Wir in Bechhofen“ engagiert sich für ein besseres Zusammenleben im Dorf Althergebrachtes soll neu gedacht werden

Ein Garagen-Advent ist in der Vorweihnachtszeit geplant, unterstützt vom Musikverein. Für das nächste Jahr will man ein Spiel ohne Grenzen veranstalten. Verschiedene Teams im Dorf werden dann in Spaß-Wettkämpfen gegeneinander antreten. Langfristig möchten die Macher von „Wir in Bechhofen“ auch andere Vereine und Parteien ins Boot holen. So will man sich vernetzen und Synergien schaffen. Gleichzeitig bringen sich die Mitglieder bei Festen von anderen Dorfvereinen als Helfer ein. „Wenn die Leute sehen, wir bleiben am Ball, dann habe ich die Hoffnung, dass etwas im Dorf in Bewegung kommt“, ist sich Nadine Boßlet sicher. Und Annica Schmeer ergänzt: „Dazu benötigt man einen langen Atem.“