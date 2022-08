Verein „Hoffest hilf Helfen“ : Mit der tollen Knolle für den guten Zweck feiern

Lambsborn Zum zehnten Mal lädt der Verein „Hoffest hilft helfen“ zu seinem beliebten Hoffest auf den Kartoffelhof Gortner in Lambsborn ein. Ein Bauern- und Handwerkermarkt, Live-Musik sowie ein kostenfreies Kinderprogramm und eine Vielzahl an kulinarischen Köstlichkeiten bieten Spaß, Information und beste Unterhaltung.

Nach vier langen Jahren ohne Hoffest ist die Vorfreude groß: Für das kommende Wochenende, 13. und 14. August, lädt der Verein „Hoffest hilft helfen“ wieder zu seinem beliebten, traditionellen Hoffest auf dem Kartoffelhof Gortner in Lambsborn ein. Mit einem bunten Bühnenprogramm inklusive Live-Musik und Kinder-Theater über ein kostenloses Kinderprogramm, Bauern- und Handwerkermarkt sowie vielen regionalen kulinarischen Köstlichkeiten lockt einmal mehr ein abwechslungsreiches Angebot für Groß und Klein zahlreiche Besucher in den kleinen Ort.

Der Verein „Hoffest hilft helfen“ mit seinen rund 100 Mitgliedern, der mit seinem zehnten Hoffest ein kleines Jubiläum feiert, wurde 2008 mit dem Ziel gegründet, Kunst, Kultur und bürgerschaftliches Engagement vor Ort und weltweit zu fördern. Die wirtschaftliche Grundlage der Vereinsarbeit sind die Erlöse, die mit dem regelmäßig organisierten Hoffest erzielt werden. Der Erlös geht ausschließlich an soziale und gemeinnützige Einrichtungen. Dazu gehört etwa das von Anfang an regelmäßig unterstützte Straßenkinderprojekt Com Viva in Brasilien, wohin persönliche Kontakte aus der Gortner-Familie bestehen.