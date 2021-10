Beide Standorte der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben : Einbrecher in Verwaltungen

Die Verbandsgemeinde-Zentrale in Thaleischweiler-Wallhalben (Bild) und der Ableger in Wallhalben waren Ziel von Einbrechern. Foto: Norbert Schwarz

Thaleischweiler-Fröschen/Wallhalben Die Taten geschahen in der gleichen Nacht.

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen sind Unbekannte gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung in Thaleischweiler-Fröschen eingestiegen. Nach Polizeiangaben suchten sie in verschiedenen Büros auf mehreren Etagen nach Wertgegenständen. Innerhalb des Gebäudes wurden verschlossene Türen ebenfalls mit Gewalt geöffnet. Nach bisherigen Ermittlungen wurde Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrages entwendet. Der Gesamtschaden dürfte im mittleren vierstelligen Bereich liegen.