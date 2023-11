Verbandsgemeinderat Zweibrücken-Land Neue Rechtsform für die Werke

Informationen zu dieser rechtlichen Neuausrichtung, so Verbandsbürgermeister Bernhard in einer kritischen Anmerkung, habe es in ausreichendem Umfang und Maß gegeben. Andeutungen oder Hinweise dazu, was die beschlossene und von allen Ratsmitgliedern gut geheißene Neuausrichtung den Bürgern in den 17 Ortschaften von Zweibrücken-Land bringt, fehlten auch diesmal. In einem nochmals mit Bürgermeister Björn Bernhard geführten Gespräch macht dieser deutlich, dass bereits in seinem Wahlprogramm die Umwandlung der Eigenbetriebe ein Schwerpunkt gewesen sei. „Mit schwebte zu jenem Zeitpunkt allerdings noch die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) für die Verbandsgemeindewerke vor. Von dieser Rechtsform bin ich nach geführten Gesprächen mit dem in der Sache vertrauten Wirtschaftsprüfer Burret aus Ludwigshafen und ergänzenden Gesprächen mit dem Geschäftsführer des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz, Stefan Meiborg, abgekommen.“