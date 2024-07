Verbandsgemeinderat Zweibrücken-Land Wind- und Personal-Fragen im neuen Rat

In der gegenwärtigen Hauptsatzung der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land ist die Wahl von drei ehrenamtlichen Beigeordneten vorgesehen – nichts deutet darauf hin, dass sich daran was ändern wird. Denn die Koalition zwischen CDU, FDP und der UWG steht (wir berichteten), mit den Beigeordnetenkandidaten Paul Sefrin (CDU). Thomas Hohn (FDP) und Petra Mohring (UWG) sind auch bereits die Bewerberkandidaten für die Wahl personifiziert. Änderungen wären also eine Überraschung. Es sind schriftliche Wahlgänge bei der Wahl der Beigeordneten angesagt. Der Bürgermeister als Vorsitzender hat übrigens kein Stimmrecht, doch die Mehrheitsverhältnisse sind eindeutig.