Nussbaumfest Höhere Umsätze als in den Vorjahren

In der Dorfstraße „An der Ziegelhütte“, dort wo der Straßenzug noch unbebaute Stellen vorweist und eine Krümmung hat, wurde jetzt zwei Tage lang gefeiert. Jene, die sich als „Dienstleister“ mit verschiedenen Angeboten bei der Festgestaltung einbrachten, sind durchweg zufrieden gewesen. Die Umsätze sollen, so ist zumindest hinter vorgehaltener Hand zu hören gewesen, deutlich höher gewesen sein als in den vergangenen Jahren. Auch die Besucher sprachen von einem gelungenen Fest.