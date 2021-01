Tatort: Bahnhofstraße in Contwig : Vandalismus gegen drei Autos

Contwig Unbekannte Täter haben drei hintereinander auf dem Bürgersteig in der Contwiger Bahnhofstraße geparkte Pkw am 23. Januar kurz nach 22 Uhr am jeweils linken Außenspiegel beschädigt, wohl durch Tritte.

