Kettenreaktion in Contwig Unfallfüchtiger verursacht Mehrfach-Schaden

Ein unbekannter Fahrzeugführer ist am Donnerstag, 28. Dezember, zwischen 15.30 und 19 Uhr gegen den Schilderpfosten in der Contwiger Schachenstraße gefahren, an dem zwei Schilder mit den Straßennamen „Schachenstraße“ und „Breslauer Straße“ angebracht sind. Durch den Anstoß wurde der Schilderpfosten gegen den Doppelstabmattenzaun des angrenzenden Anwesens gedrückt, wodurch der Zaun beschädigt wurde. Außerdem wurde das Dach des nebenan geparkten Auto durch den Anstoß eines der am Pfosten befestigten Straßennamensschilder leicht beschädigt. Obwohl er Fremdschaden von circa 1200 Euro (Schilderpfosten: 200 Euro, Auto 500 Euro, Zaun 500 Euro) angerichtet hatte, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.