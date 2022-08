Hyunda-Kleinbus in Contwig : Unfallflucht auf Freibad-Parkplatz

Hyunda-Kleinbus in Contwig

Contwig Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall mit dem Nachbarauto.

Ein schwarzer Hyundai TQ, der am Dienstag von 14 bis 16 Uhr ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Freibads Contwig in Queraufstellung geparkt war, wurde von einem Insassen eines unbekannten Fahrzeugs vermutlich durch das Anschlagen einer Fahrzeugtür beschädigt (ca. 500 Euro), so die Polizei. Sie bittet um Zeugenhinweise, Tel. (0 63 32) 97 60 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de.