Deutsch-französische Kollision Vorfahrt-Unfall mit 15 000 Euro Sachschaden

Eine 43-jährige wartepflichtige Renault-Espace-Fahrerin aus Frankreich, die aus Richtung Hornbach kommend auf die L 700 in Richtung Zweibrücken einfahren wollte, missachtete am Mittwochmorgen die Vorfahrt eines von links aus Richtung Zweibrücken kommenden 31-jährigen Opel-Corsa-Fahrers. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei erheblicher Sachschaden (jeweils etwa 7500 Euro) entstand, wie die Polizeiinspektion Zweibrücken am Freitag weiter mitteilte. Verletzt worden sei nach ersten Erkenntnissen niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.