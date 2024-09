Start der Kerb Sie halten die Fahne der Contwiger Kerb hoch

Doublette zur letztjährigen Kerb. Strahlend blauer Himmel, viele Zuschauer am Straßenrand und beim Rathaus in der Bahnhofstraße eine Menschenmasse, die sich schwer nur schätzen ließ. 24 Vereinsgruppen aus Contwig und Stambach sorgten wiederum für einen bunt schillernden Zug-Lindwurm, der sich vom Parkplatz beim Freibad ConAqua bis zum Kerbezelt der Palatia Contwig beim Sportplatz in der Bahnhofstraße schlängelte. An der Zugspitze, wie im letzten Jahr bei der Kerweumzugs-Premiere, Ortsbürgermeisterin Nadine Brinette und die Contwiger Musikfreunde.