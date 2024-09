Verbandsgemeinderat Umzug der Verwaltung bis Mitte November

Die Arbeiten am Neubau des Rathauses in Thaleischweiler-Fröschen gehen ihrem Ende entgegen. Der Umzug der Verwaltung vom alten in das neue Gebäude soll laut Bürgermeister Sema bis Mitte November abgeschlossen sein. Doch zuvor sind noch zwei Gewerke zu verrichten, die unter der Sitzungsleitung des zuständigen ersten Beigeordneten Michael Schmitt in der jüngsten Verbandsgemeinderatssitzung einstimmig vergeben wurden.