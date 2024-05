Überschwemmung in Dellfeld am Pfingstwochenende „Der Schaden ist noch gar nicht zu überblicken“

Schnelle Tierrettung war schon am Freitagnachmittag auf dem direkt am Aschbach gelegenen Anwesen in der Vordergasse 13 gefragt. Innerhalb einer Stunde habe sich der sonst so harmlose Bach bis weit aufs Grundstück ausgebreitet. Schließlich kam das Wasser von mehreren Seiten, erzählt Anwohner Stef Scheepers. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin und einer sehr hilfsbereiten Nachbarin wurden in aller Eile vier Schafe auf die höher gelegene Terrasse gebracht, wo die Flut dann zehn Zentimeter unterhalb zum Stillstand kam. „Da musste einer vorne ziehen und der andere schieben, weil die nicht durchs Wasser laufen wollten“, berichtete Scheepers. Die vier Hühner und vier Kaninchen fanden eine vorübergehende Bleibe auf dem Dachboden. Der Bach müsste gründlicher sauber gemacht werden, findet der gebürtige Niederländer. In seinem Heimatland gebe es dafür entsprechende Bagger mit Schaufeln, die sich ans Bachbett anpassen.