Kerb in Wiesbach Dorf-Chronisten im Trio

Als Trio jetzt mit Jana Gauder im Schlepptau, der Tochter von Sandra, die sich auch in der Dorfjugend dafür einsetzte, dass eine kleine Gilde an Straußmädels und Straußbuben wieder zusammen fand. Frei heraus meinte deshalb auch Oliver Türr in bekannter humorvoller Art: „Ihr liewe Leid un Kerbegäschd, mir begrieße eich zu unserem Kerbefeschd. De Herbschd is do, de Wald wird bunt un Wissbach geht’s widda vier Daa rund. Do obe stehn ma, mir drei Affe, un losse uns von eich begaffe. Do unne stehe mo widda Straußbube, oh Wunna, oh Schreck. Kenns devon heeßt Grunder – das is kä gewollder Gäg“.