Tatverdächtiger ist Ehemann Tote Frau in Althornbach entdeckt – jetzt steht das Obduktionsergebnis fest

Im Fall der am Dienstag in Althornbach tot aufgefundenen Frau und ihres schwer verletzten Ehemannes verdichten sich die Hinweise auf eine Beziehungstat. Wie die Staatsanwaltschaft Zweibrücken mitteilt, wurde die 51-jährige Frau am Mittwoch in der Rechtsmedizin der Universität des Saarlandes obduziert. Der Leichnam wies demnach mehrere Stichverletzungen auf. Todesursache war ein Verbluten.