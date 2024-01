Die Geschichte des Tivoli-Park Menschen, Tiere, Komplikationen

Es war einmal ein einfallsreicher, zupackender Speditionsunternehmer mit einem Faible für „Menschen, Tiere, Sensationen“. Der hatte einen Traum: Er wollte in der Südwestpfalz einen spektakulären Freizeitpark betreiben und damit vielen Menschen in diesen hintersten Winkel der Pfalz locken. Doch der Traum war nach sieben Jahren ausgeträumt. Der Unternehmer hieß Claus Helmut Wagner und sein Traum hatte den Namen Tivoli-Park. Die Geschichte dieser Western- und Zirkusstadt am Rande von Höheischweiler ist auch die Geschichte einer jahrelangen Auseinandersetzung mit Kommunen und Behörden. Denn Wagner meinte, ohne Baugenehmigungen seinen Traum verwirklichen zu können.