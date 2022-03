Tilo Brach : Was löst das Flüchtlings-Drama bei mir aus?

Winterbach In seinem Online-Gottesdienst betrachtet Pfarrer Tilo Brach aus Winterbach die Flüchtlingssituation in der Region aus unterschiedlichen Perspektiven.

Und doch hat sich das Presbyterium dafür entschieden: „Wir wollen daran nicht vorbeigehen.“ Dabei richtet der Zoom-Gottesdienst am Sonntag, 3. April, um 10 Uhr ganz bewusst den Blick in unsere Region und schaut, „was das alles mit uns macht“.

Das Team rund um Tilo Brach hat zu dem Gottesdienst-Motto „Flüchtlinge aus der Ukraine bei uns – was löst das aus?“ interessante Interviewpartner gefunden. So spricht der Pfarrer beispielsweise mit einer Familie aus Rieschweiler-Mühlbach, die Flüchtlingsfamilien betreut. Sehr bewegend ist auch das Gespräch mit einem hauptamtlichen Mitarbeiter der Dekanats-Jugendzentrale in Zweibrücken, der in der eigenen Familie sowohl Menschen russischer als auch ukrainischer Herkunft hat.