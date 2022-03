Tierrettung / Fahrservice für alle Tiere Saar-Pfalz e.V. : Hilfe für Mensch und Tier im Kriegsgebiet

Ärzte und Freiwillige kümmern sich um Dutzende von Hunden und Katzen, die nachts aus der Ukraine unter anderem in Przemysl, Polen, ankommen. Auch die Tierretter aus Contwig unterstützen diese Arbeit. Foto: dpa/Czarek Sokolowski

Contwig/Ukraine Auch der Verein Tierrettung Contwig ist im humanitären Kriseneinsatz. Hilfsgüter für Tier und Mensch werden zurzeit aus der Pfalz an die Grenze der Ukraine und ins Kriegsgebiet transportiert. Noch mehr als sonst ist der Verein auf Spenden angewiesen.

(red) Über 1500 Kilometer Fahrstrecke legte der Transporter aus der Südwestpfalz zurück, um bis ins Kriegsgebiet zu gelangen. Mit an Bord waren Tiernahrung für Hunde, Katzen und Kleintiere. Das Material wurde direkt in Polen umgeladen und von dort sofort mit einem Lkw ohne große Unterbrechung mit weiteren Hilfsgütern in die Ukraine gefahren.

„Wir brauchen ganz dringend eure tolle Unterstützung. Bitte spendet uns, damit wir diese Transporte weiterhin durchführen können“, sagt Anna Lena von Rohden, Abteilungsleiterin des Vereins Tierrettung Contwig / Fahrservice für alle Tiere Saar-Pfalz. „Wir stehen in engem Kontakt mit Tierheimen und Aufnahmestellen für Mensch und Tier. Deshalb liefern wir nur das, was gerade in der Ukraine benötigt wird. Und zwar für Mensch und Tier.“

Das sind zurzeit Windeln, Hygieneartikel, Batterien, Ladekonsolen, Medikamente und Verbandsmaterial sowie kleine Säcke Hunde- und Katzenfutter, die problemlos transportiert werden können, keine Dosen und keine Kleidung. Für den Transport sind die Tierretter aufgrund der hohen Spritpreise dringend auch auf Geldspenden angewiesen.

Einen wichtigen Hinweis haben die Contwiger für andere deutsche Hilfskonvois, die in und um das Kriegsgebiet unterwegs sind. „Wer an Rasthöfen oder Parkplätzen auf ausgesetzte und geflüchtete Tiere aus dem Kriegsgebiet trifft, soll sie mitnehmen und uns informieren. Wir holen die Tiere in ganz Deutschland ab und vermitteln sie an geeignete Pflegestellen“, erklärt Anna Lena von Rohden, die hofft, dass die Tiere nach dem Krieg eventuell wieder ihren Besitzern übergeben werden können.

Wer den Verein unterstützen möchte, kann spenden oder aber einen Engel als Glücksbringer für den guten Zweck kaufen. „Wer also noch ein Geschenk für Kommunion, Konfirmation, Hochzeit, Geburtstag sucht, kann so gleichzeitig etwas Gutes tun“, betont Anna Lena von Rohden, denn jeder verkaufte Engel hilft der Tierrettung in der aktuellen Situation und langfristig zum Beispiel auch bei Anschaffung eines neuen Spezial-Tier-Rettungsfahrzeuges.

Dieses verfügt unter anderem über klimatisierte Boxen sowie Flüssigkeit und Futter, um die Tiere direkt versorgen zu können. Integriert ist auch Schutzausrüstung fürs Team, Medizingerätschaften, Notfallmaterial und Fangmaterial. Außerdem sind die Fahrzeuge mit Funk und GPS-Ortung ausgestattet.

Seit 2020 gibt es den besonderen Service der Tierrettung Contwig. Die Experten helfen, wenn es medizinische Notfälle bei Haus-, Wild- und Fundtieren gibt. Zum Angebot gehört aber auch der Fahrservice für Privatpersonen, um verletzte und kranke Tiere zur Tierklinik oder zum Tierarzt zu bringen. Aber auch verletzte, angefahrene oder erkrankte Tiere können im In- und Ausland mit dem Spezialfahrzeug abgeholt werden, wenn Bedarf dafür besteht.

Für Tierärzte, Tierkliniken, Wildparks und Zoos führt der Verein auch Intensivtransporte durch. Dabei werden die Tiere medizinisch von einem Tierarzt überwacht, wenn erforderlich intubiert und beatmet, oder zu einer Tierklinik verlegt.

Das Team der Tierrettung besteht aus Tierpflegern, tiermedizinischen Fachangestellten, Falknern, Jägern, Biologen, Pferdewirt und Tierärzten – oder die Mitarbeiter haben die fünf Fachmodule bei der Tierrettung erfolgreich absolviert. Sie alle verfügen über die entsprechenden Kenntnisse, um einem Tier im Notfall richtig und schnell helfen zu können.

Alle Aktionen laufen Hand in Hand mit dem Veterinäramt, Ordnungsamt, Polizei und Organisationen wie Feuerwehr, Rettungsdienst, THW, Rettungshundestaffel, Tierärzten, Tierkliniken, Tierauffangstationen. „Dieses breite Spektrum der Tierrettung können die Einsatzkräfte wirklich nur leisten, weil sie von Bürgerinnen und Bürgern, aber auch von Vereinen und Firmen unterstützt werden“, bedankt sich Anna Lena von Rohden. „Denn alle anfallenden Kosten bei der Rettung von Wildtieren oder Fundtieren, die keinem Besitzer zugeordnet werden können, fallen zu Lasten der Tierrettung, auch Tierarztkosten.“

Geschenkidee: Mit dem Kauf dieser kleinen Glücksengel kann man den Verein Tierrettung Contwig/Fahrservice für alle Tiere Saar-Pfalz unterstützen. Foto: Tierrettung Contwig

Beim Ehrenamtstag des Landes Rheinland-Pfalz erhielt Kai Harstick (rechts), Gründer und Vorsitzender des Vereins Tierrettung/Fahrservice für alle Tiere Saar-Pfalz, im vergangenen Sommer den Publikumspreis. Foto: SWR/Christina Schäfer/Christina Schäfer