Tierärztin informiert : Vorher an nachher denken

Wallhalben Veterinärin Anne Grunder gibt potenziellen Tierhaltern im Internet Tipps zu Anschaffung und Haltung.

„Nach-denken – und zwar vorher! Bevor sie sich ein Tier zulegen.“ Das würde sich Anne Grunder von vielen Menschen wünschen. Nicht nur in ihrer Praxis in Wallhalben stellt die Tierärztin immer wieder fest: „Wir erleben jetzt bereits die zweite Generation von Menschen, die nicht mehr auf dem Land und mit Tieren groß geworden sind.“ Die meisten hätten überhaupt keine Ahnung mehr, welche Bedürfnisse ein Tier wirklich hat und zwar nicht nur physisch, sondern auch psychisch und vor allem sozial.

So startete die Tierärztin Anfang des Jahres eine Facebook-Seite mit dem Titel „Unser erstes Tier“ in der Hoffnung, auf diesem Weg auch Tierarzt-Kollegen, Züchter und vor allem Tierheime für die Aufklärungs-Kampagne zu gewinnen. Sie stellte enttäuscht fest: „Fehlanzeige. Es scheint niemanden zu interessieren.“ Denn aus eigener Erfahrung weiß die Reiterin mit vier eigenen Pferden, die zudem zwei Katzen hält, wie viel Zeit und vor allem auch, wie viel Geld ein Tier wirklich kostet.

Die Anschaffungskosten seien dabei der geringste Faktor. Nicht erst mit der neuen Gebührenordnung für Tierärzte seien 2000 Euro plus für einen mittleren Hund im ersten Jahr aufgebraucht. Sie zählt auf: „Grundausstattung, Aus- und Weiterbildung, Tierarztkosten von Standard wie Impfungen bis hin zu Sonderausgaben bei Krankheit oder Verletzungen.“ Denn was passiert, wenn der Hund älter wird, die Treppenstufen zur Haustür oder den Sprung ins Auto nicht mehr alleine bewältigt und zu schwer ist, um ihn zu tragen?

So, wie Anne Grunders Praxiskatze „Opossi“. Sie habe sich gründlich überlegt, ihren tiermedizinischen Findling selbst zu behalten. Sogar an freien Tagen, Wochenenden, Feiertagen fährt sie viermal täglich in die Praxis, um die Katze zu bespielen und zu beschäftigen, damit diese nicht vereinsamt und dann auf dumme Gedanken kommt. Eine weitreichende Entscheidung nach gründlicher, vorausschauender Abwägung. Aus diesem Grund auch hält sie keinen eigenen Hund, wohl wissend, dass sie ihrem Ideal – groß, sportlich und agil – bei 14 Arbeitsstunden täglich und vier Pferden nie gerecht werden könnte.

Tiergeschichten aus der Praxis, doch auch Erfahrungen aus Anfangsfehlern ihrer Patienten-Menschen teilt sie dort ebenso wie ein Alphabet zum Thema Tierhaltung. Zudem strickt sie bereits an einem ausführlichen Erste-Hilfe-Kurs für Hund und Katze, der im Frühjahr 2023 starten soll. Dieser wird über mehrere Wochen hinweg mit zahlreichen Videos als Selbstlernkurs gestaltet und von der Tierärztin begleitet. Sie beantwortet Fragen und es soll auch praktische Übungseinheiten geben, so dass jeder Teilnehmer am Ende in der Lage ist, Auffälligkeiten an seinem Tier wahrzunehmen und dieses selbstständig zu untersuchen, um den Handlungsbedarf festzustellen. Bei bestandener Abschlussprüfung gibt es dazu ein Zertifikat.