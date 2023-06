Ursache unbekannt Tieflader mit Heuballen brennt

Mit dem in den Tanklöschfahrzeugen mitgeführten Wasser konnte die Löscharbeit sofort in die Wege geleitet werden. Um den Brand effektiv bekämpfen zu können, ordnete Andreas Schumacher das Verlegen eine Schlauchleitung auf der Kreisstraße von Battweiler hinab ins Tal zum Brandort an. Dieser befand sich kurz hinter dem Abzweig bei der Kreisstraße 76 in Richtung Stockbornerhof. Die Kreisstraße 76 ab der Ortslage Battweiler in Richtung Reifenberg wurde deshalb von der Polizei voll gesperrt und erst in den frühen Abendstunden wieder für den Verkehr freigegeben.