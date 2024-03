Kommunalwahl In Hornbach soll Hohn auf Hohn folgen

Jetzt ist es offiziell. Der 46-jährige Unternehmer Thomas Hohn soll Reinhold Hornbach in der Klosterstadt Hornbach als Stadtbürgermeister beerben. Das Votum der Liberalen am Mittwochabend im kleinen Saal der Pirminiushalle Hornbach war einstimmig. Die Stadtbürgerfür die Aufwärtsentwicklung der Klosterstadt zu gewinnen, das bleibt auch erklärtes Ziel von Thomas Hohn als Stadtbürgermeister, sollten ihm am 9. Juni die Wähler das Vertrauen schenken.