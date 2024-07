Neuer Bürgermeister in Hornbach Der Generationswechsel ist vollbracht

Die Geschicke der Klosterstadt und ihre Aufgaben zu bewältigen sei mit dem Urnengang vom 9. Juni dieses Jahres in jüngere Hände gelegt worden, merkte noch einmal Thomas Hohn an und erinnerte im gleichen Atemzug an die künftigen Herausforderungen. „Wir alle sind aufgefordert, tüchtig anzupacken.“ Ein Mitgestalten sei von jedem Stadtratsmitglied gefordert. Getroffene Entscheidungen gelte es gemeinsam zu tragen. Thomas Hohn: „In der Beziehung möchte ich an die Vergangenheit gern erinnern. Wir sollten hinter verschlossener Tür heftig über die Dinge streiten, doch geschlossen die Dinge danach gemeinsam nach außen vertreten. Die Menschen in unserem Land bekommen durch die Medien jetzt schon genügend davon mit, was nicht so gut bei uns läuft. Ich denke, das können wir hier in Hornbach besser als vielleicht in Berlin oder anderswo. Ich biete allen Mitgliedern des Stadtrates die Hand zur Mitarbeit, ich bin kritikfähig, meine Meinung kann nicht immer die beste Meinung sein, doch zum Wohle unser Klosterstadt sollten wir stets nach der besten Idee suchen zum Wohle der Bürger die notwendigen Entscheidungen treffen!“