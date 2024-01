Laientheater Turbulente Gauner-Komödie

Mit einem Juwelenraub beim Dollinger soll es ein Leben in Saus und Braus geben. Das jedenfalls hat sich das Ganoventrio fest vorgenommen. Rudolf, Carmen und Klaus haben sich zusammengefunden und schmieden einen genial verrückten Plan. Juwelier Dollinger hat sein Geschäft mit dem Klunker direkt neben einer Psychiatrie im Stadtbereich. Was liegt da schon näher, als sich in dieser einfach mal „einzunisten“, um dann die zwielichtigen Pläne aus besagtem gut getarnten Versteck auszuführen.