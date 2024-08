Mehr als 100 Helfer Überwältigender Zuspruch für das Hoffest

Trotz der vielen Veranstaltungen in Zweibrücken wie etwa dem „Air & Speed“ oder dem Landmarkt in Martinshöhe ist der Besucherzuspruch zum Hoffest auf dem Bauernhof von Karl Gortner und seiner Großfamilie einmal mehr überwältigend gewesen. Der Hofbesitzer selbst: „Das muss man einfach selbst mal erlebt haben, diese Atmosphäre ist einmalig, nicht zu überbieten. Ansprechend, mit bäuerlichem Charme, die Menschen, gleich ob groß oder klein in jeder Beziehung erreichend. Ich sah an beiden Veranstaltungstagen nur fröhliche, heitere Gesichter, was will man mehr!“