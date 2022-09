Helferfest : Zweibrücken-Land sagt zum zweiten Mal „Danke“

Contwig Die Veranstaltung im „ConAqua“ in Contwig sollte ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber den Helfern sein.

Von Tradition wollte Verbandsbürgermeister Björn Bernhard am Samstag beim Tag des Danksagens an Feuerwehraktive, DLRG-Helfer und andere, die sich in besonderer Art und Weise für die Allgemeinheit einsetzen, noch nicht sprechen. Der „Tag des Danksagens“ nämlich ist in diesem Jahr erst zum zweiten Mal von der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land im Warmfreibad „ConAqua“ in Contwig organisiert worden. Geblieben ist allerdings weiterhin das Bedürfnis dies zu tun, wie es Björn Bernhard vor vielen Besuchern im diesmal beheizten Festzelt, was wegen der Außentemperaturen doch notwendig war, zum Ausdruck brachte.

„Der Einsatz unserer Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner, der DLRG-Aktiven im Warmfreibad und all derer, die sich für die Gemeinschaft in ganz besonderer Art und Weise einbringen, ist einmal mehr beispielgebend gewesen und kann nicht oft genug in den Mittelpunkt gerückt werden, damit es weiterhin Nachahmer gibt“, stellte der Verbandsbürgermeister fest und erinnerte dabei an die zahlreichen Brandeinsätze, zu denen gerade die Feuerwehraktiven gerufen worden seien. Bernhard erinnerte dabei rückblickend nochmals an die Brände in Riedelberg, Contwig oder den Wohnhausbrand in Großbundenbach, verursacht durch einen Blitzeinschlag.