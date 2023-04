Teilstationäre Tagespflege Tag der offenen Tür im Contwiger Haus Sarepta

„80 Prozent aller Pflegebedürftigen werden in der eigenen häuslichen Umgebung versorgt“, teilt das Diakoniezentrum mit: „Teilweise unterstützt von ambulanten Pflegediensten tragen die Hauptlast jedoch die Angehörigen der Pflegebedürftigen. Auch viele Familien aus Contwig, Stambach und den umliegenden Gemeinden sind betroffen. Als teilstationäre Tagespflege in Haus Sarepta in Contwig unterstützen wir seit beinahe zehn Jahren Familien bei dieser herausfordernden Aufgabe. Leider stellen wir immer wieder fest, dass das Angebot der Tagespflege vielen Familien gar nicht bekannt ist oder sie erst sehr spät davon erfahren. Hier möchten wir Abhilfe schaffen und über unser Angebot informieren.“In der Einladung heißt es deshalb: „Sie pflegen Ihre Angehörigen Zuhause? Bei uns erfahren Sie Entlastung und Unterstützung! Besuchen Sie uns am Tag der offenen Tür und erfahren Sie mehr über das vielfältige Angebot der Tagespflege in Haus Sarepta.“